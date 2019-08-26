ولي العهد السعودي يوجه بدراسة "مزاينات للإبل" في المناطق

أمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدراسة "إقامة مزاينات للإبل في المناطق، بالإضافة لمهرجان الملك عبد العزيز".
وأعلن عن هذه الخطوة، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، حيثغرّد على حسابه في تويتر، مشيرًا إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، وجه "بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل".
يذكر أن السعودية تنظم سنويًا مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، الذي يتضمن فعاليات متعددة منها جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل.
وتمنح هذه الجائزة وفق قواعد وشروط محددة بمعية خبراء في هذا المجال يتولون وفق الضوابط إختيار الناقة الأجمل.
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