ترامب: قد نكشف عن "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه قد يتم الكشف عن تفاصيل اتفاق السلام المعروف باسم "صفقة القرن" قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 17

سبتمبر المقبل.جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في فرنسا؛ وفقًا لما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.أضاف، أنه يعتقد أن كلًا من الفلسطينيين والإسرائيليين مهتمون بالتوصل إلى اتفاق سلام، وأن الفلسطينيين سوف يجلسون على طاولة المفاوضات؛ من أجل تلقي التمويل الأمريكي الذي تم تعليقه - على حد تعبيره -.