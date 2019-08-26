اليوم.. مؤتمر صحفي مرتقب "لماكرون وترامب" في ختام قمة "G7"

قال "البيت الأبيض" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشترك في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، في ختام قمة مجموعة (G7) في فرنسا.
أضاف البيت الأبيض في بيانه الصحفي اليومي، أنالمؤتمر الصحفي سيعقد في بياريتس في الساعة 3.30 مساء (13.30 بتوقيت غرينيتش)، عقب الجلسة الختامية لمجموعة الدول السبع.
أكد ترامب، أمس الأحد، أنه كان على وفاقخلال القمة مع زعماء المجموعة الآخرين، التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
لكن خلافات ظهرت بشأن قضايا تراوحت بين تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، والطموحات النووية لكل من إيران وكوريا الشمالية، ومسألة ما إذا كان يجب إعادة ضم روسيا لمجموعة (G7).
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