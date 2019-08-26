"السيسي" يلتقي رئيس الوزراء البريطاني على هامش قمة مجموعة الـ7

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش قمة مجموعة السبع بمدينة بياريتز الفرنسية.

كان الرئيس السيسي، التقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة الـ7 التي تختتم أعمالها اليوم.

هامش قمة مجموعة السبع بمدينة بياريتز الفرنسية.كان الرئيس السيسي، التقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة الـ7 التي تختتم أعمالها اليوم.

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