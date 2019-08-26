"التحالف" يسقط طائرة مسيرة بالمجال الجوي لليمن أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، صباح اليوم الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من " الجوف" باتجاه المملكة العربية السعودية.
وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية، إن جميع محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.. مشيراً إلى أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيات الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.
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وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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