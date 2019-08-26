ترامب وماكرون يعقدان مؤتمراً صحفياً في ختام "قمة السبع"

من المقرر أن يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمراً صحفياً مشتركاً في وقت لاحق، اليوم الاثنين، في ختام أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في بياريتز بفرنسا، بحسب برنامج الفعاليات المعلن من جانب البيت الأبيض.

وأظهر الرئيسان اللذان تربطهما علاقة ودية على ما يبدو، خلال الاجتماعات في نهاية الأسبوع الماضي تصوّرين مختلفين تماماً لما ينبغي أن تكون عليه قمة لمجموعة السبع.

فعقد ترامب اجتماعات ثنائية وتركزت محادثاته على الاقتصاد والتجارة، فيما بذل ماكرون جهوداً لمعالجة أزمة حرائق الأمازون.

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ويعيش منتجع بياريتس في جنوب غرب فرنسا آخر ساعاته في ظل التدابير الأمنية المشددة المتخذة بمناسبة قمة مجموعة السبع، التي تختتم في منتصف بعد الظهر بسلسلة مؤتمرات صحافية يعقدها القادة المجتمعون منذ السبت.