ترمب: لا نبحث تغيير النظام في إيران وعليها وقف الإرهاب

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين، أن الفلسطينيين يرغبون بإبرام اتفاق سلام لا سيما في ظل أزمة التمويل.

وأضاف في القمة المنعقدة بينه وبين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش قمة الدول السبع في فرنسا، أنه يرى أن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكنا، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم.

كما أعلن ترمب أن خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية.

هل التقى ظريف؟

وعن إيران أوضح ترمب أن بلاده لا تبحث عن تغيير النظام في إيران، إلا أنها تريد أن تجعل منها دولة ثرية إن رغبت، بحسب تعبيره.

وتابع أن الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران سوف ينتهي، فهو اتفاق غير صالح وغير جيد، بحسب تعبيره.

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أيضا أشار إلى أن إيران تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، وضغط مالي كبير بسبب العقوبات، منوها إلى أنه سيبحث في قمة السبع الصواريخ الباليستية الإيرانية.

إلى ذلك حذر الرئيس الأميركي أنه على إيران تتوقف عن دعم ورعاية الإرهاب.

وعند سؤال الرئيس الأميركي عمّا إذا ما كان مسؤولون أميركيون التقوا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش قمة السبع امتنع عن الإجابة، إلا أنه أشار إلى أنه من المبكر جدا الحديث عن أي لقاء مع ظريف.

المصدر: – العربية.نت