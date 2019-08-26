كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي يمني لــ "الخليج 365": المجلس الانتقالي يسعى إلى محاربة الإرهاب وداعش وتطهير أرض الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناشط والقيادي الجنوبي «محمد عمر بامجبور»، إن المجلس الانتقالي يسعى إلى محاربه الارهاب وداعش وتطهير أرض الجنوب من الاحتلال اليمني واستعاده دولة الجنوب، واقامة الدولة الجنوبية التي ترقى بمعنى الدولة في جميع المجالات.

وأضاف بامجبور في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" أن المشهد الحالي في الجنوب اليوم هو حرب وصراعات مع قوى الارهاب.

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وحول رفض الشرعية لدعوه الملك سلمان قال هو رفض للاعتراف بأبناء شعب الجنوب وقواتهم على الارض.

وأشار بأن الشرعيه تعلم أن لدى الجنوبيين أدله واثبات على تورطها في الارهاب وتنميته ودعمه على قتل ابناء الجنوب ونهب ثروتهم، واحتلال بلادهم بقوه السلاح لذلك الشرعيه سوف ترفض دعوه الملك سلمان واي دعوه من اي دوله اخرى.

وقال إن الانتقالي موقفه واضح من شرعيه الارهاب التي عاثت فساد ودمار في الجنوب واذا لم ترحل بالسلم فسوف ترحل بالحرب، ولن يقبل الشعب الجنوبي بوجودها على أرض الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي هومع قرارشعبه ولن يتراجع قيدانمله