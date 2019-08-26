كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: الفلسطينيون يرغبون في التوصل لحل بشأن صراعهم مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيرة الأميركي دونالد ترامب قمة ثنائية على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكستر نيوز" في نبأ عاجل.
وقال "ترامب"، خلال القمة، إن الأمر معقد للغاية للتوصل لحل بين الإسرائيلين والفلسطنيين، خاصة مع اقترب الانتخابات الإسرائيلية.
وقال "ترامب"، خلال القمة، إن الأمر معقد للغاية للتوصل لحل بين الإسرائيلين والفلسطنيين، خاصة مع اقترب الانتخابات الإسرائيلية.
وأضاف أن الفلسطنين يرغبون في التوصل لحل خاصة بعد قطع معظم التمويل للفلسطنيين، وكذلك إسرائيل تريد االتوصل لحل بعد سنوات وعقود من الصراع، مضيفا: "أعتقد أن الرئيس السيسي نفسه تعب من الصراع".