ترامب: الفلسطينيون يرغبون في التوصل لحل بشأن صراعهم مع إسرائيل

وقال "ترامب"، خلال القمة، إن الأمر معقد للغاية للتوصل لحل بين الإسرائيلين والفلسطنيين، خاصة مع اقترب الانتخابات الإسرائيلية.



وأضاف أن الفلسطنين يرغبون في التوصل لحل خاصة بعد قطع معظم التمويل للفلسطنيين، وكذلك إسرائيل تريد االتوصل لحل بعد سنوات وعقود من الصراع، مضيفا: "أعتقد أن الرئيس السيسي نفسه تعب من الصراع".

