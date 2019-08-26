كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يعلن عن إتفاقات تجارية كبيرة مع اليابان و بريطانيا ويتجاهل الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إتفاق تجاري مبدئي يجمع بين كل من واشنطن وطوكيو، وذلك خلال قمه مجموعة السبع لدفع اجندته في مجال التجارة، كما وعد بمستقبل مزدهر مع بريطانيا، متجاهلا دعوات شركائه لخفض التصعيد في حربه التجارية مع الصين.



كما وعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بـ"اتفاق تجاري كبير جدًّا على وجه السرعة، أكبر من أي اتفاق سابق" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



أما بالنسبة لحربه التجارية مع بكين، فتمسك ترامب بمواقفه، متجاهلًا دعوات شركائه لنزع فتيل الأزمة، في الوقت الذي توعدت بكين بأن الولايات المتحدة ستتحمل "عواقب" هذه "السياسات".