الحرس المدني الإسباني يوقع بمهرب مشهور للمهاجرين المغاربة..يهجرهم على “جيسكي”

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، نهاية الأسبوع الماضي، بسبتة المحتلة، من توقيف شخص من جنسية إسبانية معروف بنشاطه في تهريب المهاجرين بطريقة غير قانونية، بواسطة دراجة مائية من نوع “جيتسكي”.

وبحسب مواقع إسبانية محلية، فإن المشتبه فيه من جنسية إسبانية، جرى توقيفه متلبسا بمحاولة تهريب 5 مهاجرين مغاربة من ضمنهم سيدة، من ساحل الثغر المحتل إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.

المشتبه فيه حسب المصادر ذاتها، جرى التحقيق معه، ووضع رهن الإعتقال بسجن سبتة، في انتظار عرضه على القضاء، إذ وجهت له تهم تتعلق بتعريض حياة “مواطنين أجانب” للخطر، فيما تم الاحتفاظ بالمهاجرين الخمسة رهن إشارة البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة قبل تسليمهم إلى السلطات المغربية.