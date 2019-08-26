طقس يوم الاثنين ..انخفاض درجة الحرارة وأمطار في بعض المدن

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية يوم الاثنين 26 غشت 2019، أن تعرف درجات الحرارة انخفاضا في بعض المدن، وأن يظل الطقس حارا نسبيا داخل الأقاليم الجنوبية وأقصى جنوب البلاد، مع ظهور سحب كثيفة نوعا ما ستهم الشمال الغربي، ستعطي قطرات مطرية متفرقة.

وبحسب مديرية الأرصاد الجوية، ستتشكل كتل ضبابية، وسحب منخفضة خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل، كما ستلاحظ سحب غير مستقرة مسحوبة بقطرات أو زخات مطرية رعدية بمرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية، وشرق الواجهة المتوسطية، ومن المحتمل بالسفوح الجنوبية-الشرقية وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستتمركز سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية مما سيعطي قطرات مطرية أحيانا رعدية خصوصا بأقصى الجنوب، كما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، بينما ستهب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و29 درجة بالسايس، هضاب الفوسفاط، والماس، السهول الواقعة غرب الأطلس، داخل الشياظمة، سوس، المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، ما بين 29 و34 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 18 و23 درجة بباقي أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و27 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل. ما بين 27 و32 درجة بالريف وسهول المحيط الأطلسي.