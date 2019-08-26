سيلفي” يتحول إلى مأساة في “ودا لاو”…مصرع شاب بعد سقوطه من علوٍ مرتفع”

شهد شاطئ وادلاو، أمس الأحد، حادثا مأساويا إثر مصرع شاب بعد سقوطه من مرتفع عالٍ، عندما كان يهم بالتقاط صور تذكارية بصخرة “مكادة”.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الشاب يبلغ من العمر 19 عاما، وينحدر من منطقة السوق القديم بتطوان، كان يقوم بالتقاط “سلفي” لنفسه من أعلى الصخرة، قبل أن يختل توازنه ويسقط على الأرض من مرتفع قدر علوه بـ25 متر، حيث فارق الحياة فورا متأثرا بإصابته.

وفور علمها بالحادث، حلت عناصر الوقاية المدنية بعين المكان، ونقلت جثة الشاب إلى مستودع الأموات بسانية الرمل، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي إجراءاتها القانونية لتحديد ظروف وملابسات الحادث.