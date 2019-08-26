العودة إلى المدارس: جدول العطل المدرسية للعام الدراسي 2019 -2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يبدأ العام الدراسي المقبل، رسميًا، يوم الأحد المقبل، بعودة مئات آلاف الطلاب العرب إلى المدارس، بعد العطلة الصيفيّة التي استمرّت لشهرين.

ونشرت وزارة المعارف في موقعها الإلكترونيّ جدولًا للعطل الرسميّة التي من المفترض أن تخرج إليها المدارس، بما في ذلك العطل الموسميّة مثل عطلتي الشتاء والرّبيع والعطل الدينيّة والاجتماعيّة.

وقرّرت الوزارة أن عدد الأيام الدراسية للمدارس التي تتعلّم خمسة أيام خلال الأسبوع هو 184 على الأقلّ لطلاب المدارس الابتدائيّة، و176 على الأقل لطلاب المدارس فوق الابتدائيّة. في حين أن عدد الأيام الدراسية للمدارس التي تتعلّم 6 أيام في الأسبوع هو 218 يوما للمدارس الابتدائيّة، و210 أيام للمدارس فوق الابتدائيّة.

العطل الرّسميّة:

عطلة الشّتاء: ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 24.12.2019 على أن تعود الدراسة في يوم الخميس، 9.1.2020.

عطلة الرّبيع: بدءًا من صباح يوم الإثنين 6.4.2020 على أن تعود الدّراسة في يوم الأربعاء 22.4.2020.

عطلة "يوم الاستقلال": يوم الأربعاء، 29.4.2020.

العطلة الصيّفيّة: رياض الأطفال والمدارس الابتدائيّة تبدأ عطلتهم الصيفيّة في الأوّل من تموز/يوليو 2020 وحتى الأول من أيلول/سبتمبر؛ في حين تبدأ عطلة المدارس الإعدادية والثانوية في 21.6.2020.

العطل الدّينيّة:

عند المسلمين:

رأس السنة الهجريّة – الأحد 1.9.2020

الإسراء والمعراج – الأحد 22.3.2020

عيد الفطر – 4 أيام بدءًا من السبت 23.5.2020

عيد الأضحى – 5 أيام (4 أيّام العيد ويوم واحد وقفة العيد) بدءًا من الأربعاء 30.7.2020

المولد النبوي الشريف – السبت والأحد 9-10.11.2019

[التواريخ عند المسلمين تتغيّر تبعًا للتقويم الهجري]

عند الطوائف المسيحيّة التي تتبع التقويم الغربي:

عيد الصليب - السّبت 14.9.2019

عيد الميلاد، رأس السنة، عيد الغطاس – ضمن عطلة الشتاء

عيد البشارة – 25.3.2020

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أحد الشعانين – 5.4.2020

خميس الأسرار والجمعة العظيمة وسبت الأنوار وعيد الفصح – ضمن عطلة الربيع

عيد الصعود – 21.5.2020

عيد العنصرة – الأحد والإثنين 31.5-1.6.2020

عند الطوائف المسيحيّة التي تتبع التقويم الشرقي:

عيد الصليب – الجمعة 27.9.2019

عيد الميلاد –

الروم والأرثوذكس: من الإثنين 6.1.2020 حتى الأربعاء 8.1.2020 (ضمن عطلة الشتاء)

الأرمن: من السبت 18.1.2020 – حتى الإثنين 20.1.2020

رأس السنة – الثلاثاء 14.1.2020

عيد الغطاس – الأحد 19.1.2020

عيد البشارة – ضمن عطلة الربيع

أحد الشعانين وخميس الأسرار والجمعة العظيمة وسبت الأنوار وعيد الفصح – ضمن عطلة الربيع

عيد الصعود – الخميس 28.5.2020

عيد العنصرة – الأحد والإثنين 7-8.6.2020

عند المدارس الدرزية:

النبي سبلان – الثلاثاء 10.9.2019

عيد الخضر – 25.1.2020

عيد النبي شعيب – أربعة أيّام من الجمعة 24.4.2020 وحتى الإثنين 27.4.2020

عيد الأضحى – أربعة أيّام