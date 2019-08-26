شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الحوثية الإيرانية من الجوف باتجاه السعودية والان مع التفاصيل
أعلن التحالف العربي، الإثنين، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار بالمجال الجوي لليمن أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الجوف باتجاه السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات رصدها "اليمن العربي" إن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.
وأكد أن التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
وأشار إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة للمليشيا تعبر عن حالة اليأس لديها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.
وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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