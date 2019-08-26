شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يؤكد استهداف إسرائيل لمواقع فلسطينية في البقاع والان مع التفاصيل

أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن ثلاثة انفجارات هزت البقاع الأوسط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، تبين أنها ناجمة عن غارات إسرائيلية.

وذكرت أن "ثلاث غارات معادية استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسايا، غرب زحلة، حيث مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بقيادة أحمد جبريل".

وأضافت أن "عناصر الموقع ردوا بوابل من الرصاص المضاد للطيران".

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ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الغارات تسببت في خسائر.

يأتي هذا غداة إعلان إسرائيل أنها قصفت أهدافاً في سوريا لإحباط هجوم بطائرات إيرانية مسيرة.

كما يأتي بعد سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية وانفجار أخرى في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت متسببة بأضرار مادية في مبنى يحتوي على مكتب العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله".