شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحافي لترامب وماكرون في ختام قمة مجموعة السبع والان مع التفاصيل
من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمراً صحفياً مشتركاً في وقت لاحق اليوم الإثنين.
ويأتي المؤتمر الصحافي في ختام أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في بياريتز بفرنسا، بحسب برنامج الفعاليات المعلن من جانب البيت الأبيض.
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