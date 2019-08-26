الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمدينة جازان بصواريخ باليستية

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها وإدانتها لمحاولات الميليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية بـ 6 صواريخ باليستية.

وجددت دولة الإمارات – في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الإنقلاب الحوثي على الدولة في اليمن ويؤكد ضرورة استمرار التصدي له لضمان أمن واستقرار المنطقة.