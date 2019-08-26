نائب: دوافع اخرى غير الربح وغسيل الاموال وراء انتشار المخدرات

اعتبر النائب عن تحالف القوى العراقية فالح العيساوي، اليوم الاثنين، ان هناك دوافع تتبناها جهات خارجية غير الربح المادي وغسيل الاموال كانت السبب في انتشار ظاهرة المخدرات في البلد.
واضاف العيساوي، ان "وجود غايات تحقيق ربح مادي او غسيل اموال هي امور لا يختلف عليها احد لكن سرعة الانتشار لهذه الظاهرة داخل المجتمع العراقي تجعلنا نضع العديد من علامات الاستفهام عن السبب الحقيقي"، لافتا الى ان "التصدي لهذا الملف يحاجة الى تشريعات سريعة ولا تقتصر على العقوبات فقط على مروجي تلك السموم".
واكد العيساوي، على "ضرورة ان تتعاون الحكومة مع مجلس النواب لتشريع عدد من القوانين للحد من هذه الظاهرة اضافة الى ضرورة تحرك رجال الدين والعشائر ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني لاحتواء هذه الظاهرة الخطيرة جدا".
يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.
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