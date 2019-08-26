نائب: دوافع اخرى غير الربح وغسيل الاموال وراء انتشار المخدرات

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، ان "انتشار ظاهرة المخدرات بالعراق في وقت قياسي ووصولها في بعض المناطق الى مستوى الانتاج وليس المتاجرة والنقل هو امر خطير جدا وتقف خلفه دوافع عديدة لاتقتصر على المتاجرة فقط او غسيل الاموال"، مبينا ان "هناك دوافع اخرى خلف هذا الظاهرة تسعى جهات خارجية من خلالها لتمزيق المجتمع وتحويل الشعب العراقي الى شعب متحلل وغير متماسك ومنهار من ناحية القيم الاسلامية".واضاف العيساوي، ان "وجود غايات تحقيق ربح مادي او غسيل اموال هي امور لا يختلف عليها احد لكن سرعة الانتشار لهذه الظاهرة داخل المجتمع العراقي تجعلنا نضع العديد من علامات الاستفهام عن السبب الحقيقي"، لافتا الى ان "التصدي لهذا الملف يحاجة الى تشريعات سريعة ولا تقتصر على العقوبات فقط على مروجي تلك السموم".

واكد العيساوي، على "ضرورة ان تتعاون الحكومة مع مجلس النواب لتشريع عدد من القوانين للحد من هذه الظاهرة اضافة الى ضرورة تحرك رجال الدين والعشائر ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني لاحتواء هذه الظاهرة الخطيرة جدا".



يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.