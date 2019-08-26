الزوراء يمدد فترة إقامته في الدار البيضاء

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "إدارة نادي الزوراء، قررت تمديد فترة إقامة الفريق في الدار البيضاء حتى الثالث من الشهر القادم لإقامة معسكر تدريبي تتخلله عدد من المباريات الودية".

تجدر الإشارة إلى أن الزوراء أنهى مشاركته في الملحق المؤهل لدور الـ 32 من البطولة العربية، ليغادر البطولة مبكراً.

