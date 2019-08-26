روسيا تواجه أزمة في عدد الرجال

وقالت الدائرة إنه في المتوسط للعام 2019، كان هناك 1156 امرأة لكل ألف رجل، أما في عام 2036 فسيكون هناك 1218 امرأة لكل ألف رجل.

وحسب البيانات، لا تزال منطقة تشوكوتكا الروسية هي الوحيدة التي سيظل فيها عدد النساء أقل، فهناك 956 امرأة لكل ألف رجل، علاوة على ذلك، ووفقًا للإحصائيات، سينخفض عدد النساء خلال 17 عامًا بنسبة تقارب 15 في المئة. منذ عام 2031، قد يزداد عدد الرجال في كامتشاتكا.



وفقا للأستاذ المشارك في قسم الإحصاء، ألكسندر تيموفييف، سبب الميزة الديموغرافية تكمن في ارتفاع مخاطر وفيات الذكور.