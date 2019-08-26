روسيا تواجه أزمة في عدد الرجال

كشفت دائرة "روستات" الحكومية الروسية للإحصاءات، أن عدد النساء في البلاد يستمر في ازدياد حتى عام 2036.
وحسب البيانات، لا تزال منطقة تشوكوتكا الروسية هي الوحيدة التي سيظل فيها عدد النساء أقل، فهناك 956 امرأة لكل ألف رجل، علاوة على ذلك، ووفقًا للإحصائيات، سينخفض عدد النساء خلال 17 عامًا بنسبة تقارب 15 في المئة. منذ عام 2031، قد يزداد عدد الرجال في كامتشاتكا.
وفقا للأستاذ المشارك في قسم الإحصاء، ألكسندر تيموفييف، سبب الميزة الديموغرافية تكمن في ارتفاع مخاطر وفيات الذكور.
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