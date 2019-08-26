شاهد كيف سجل هذا الفريق هدفاً دون ان يلمس الكرة

شهد دوري الناشئين في البرتغال حادثة "غير مألوفة" في عالم كرة القدم، تمثلت بتسجيل هدف، من دون أن يلمس لاعبو الفريق الذي أحرز الهدف الكرة.
وحدثت الواقعة الغريبة عند انطلاق المباراة، حين مرر لاعبو يونياو ألميريم الكرة بينهم من ركلة البداية، لتصل للحارس الذي لم يفلح بتسديدها، لتدخل الشباك، بعد 13 ثانية فقط من البداية.
وعادة ما تأتي الأهداف السريعة من ركلة البداية، نتيجة ضغط هجومي من الخصم، يجبر أصحاب الكرة على إهدائها للمنافس، أو ارتكاب خطأ ما.
إلا أنه في تلك الواقعة الغريبة في البرتغال، لم يشكل لاعبي سبورتينغ أي نوع من الضغط، بل وقفوا واستفادوا من هدف مهم من دون أي مجهود.. وحتى من دون لمس الكرة.
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