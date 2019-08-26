اعتبارا من الغد.. تركيا تقرر زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل

افادت وسائل اعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن السلطات قررت زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
وذكرت الصحيفة أن هذه الزيادة سترفع متوسط سعر لتر البنزين في أنقرة من 6.67 ليرة إلى 6.83 ليرة، في حين سيرتفع لتر الديزل من 6.25 ليرة إلى 6.36 ليرة.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات التركية تخطط لرفع غاز السيارات بنحو 7.5 قرشا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، غير أن هذه النسبة لم تتأكد بعد.
جدير بالذكر أن العشرين من آب الجاري شهد زيادة بنحو 6 قروش في سعر البنزين وبنحو 17 قرشا في سعر الديزل. وبهذا يشهد البنزين والديزل زيادة بنحو 22 قرشا و28 قرشا خلال أسبوع واحد.
وتشير تقارير صحفية الى تدهور الاقتصاد التركي بزيادات تتبعها زيادات، ففي الوقت الذي تشهد فيه العديد من القطاعات ارتفاعا في الأسعار بدءا من السجائر وصولا إلى البقالة تتواصل الزيادة في أسعار البنزين والديزل دون انقطاع.
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