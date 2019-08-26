رئيس الكونغو يشكل أول حكومة منذ انتخابه

أعلن رئيس الكونغو، فيليكس تشيسيكيدي، الإثنين، تعيين حكومة للبلاد، لأول مرة منذ فوزه في الانتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وبحسب بيان، تضمن التشكيل إلونجا إلونكامبا رئيسا للحكومة، ونجوي موكينا وزيرا للدفاع، الحليف القديم للرئيس السابق جوزيف كابيلا (الذي حكم البلاد منذ 2001).

وذهبت محفظة التعدين إلى ويلي سامسوني، وزير المناجم السابق في الحكومة المحلية لمقاطعة أوت كاتانغا، في حين تم تعيين المدير العام السابق للضرائب في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيلي يالاغولي وزيرا للمالية.

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كانت النتائج الأولية في الانتخابات، التي أعلنت في العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي، قد أظهرت فوز تشيسكيدي بهامش طفيف.

ورحب تشيسكيدي في خطاب بفوزه، قائلا: "هذه نهاية معركة واحدة وبداية أخرى سأجند فيها كل شعب الكونغو وهي معركة من أجل الرفاهة ومن أجل الوطن الذي ينتصر.. في الغد سنبنيه لن يكون بلد كراهية أو قبلية أو انقسام".

وأشار مراقبون مستقلون إلى مشكلات كبرى خلال التصويت بما يشمل عيوبا في آلات التصويت ومراكز الاقتراع؛ إذ لم يتمكن كثيرون من الإدلاء بأصواتهم.

وأدانت الكنيسة الكاثوليكية التي لديها فريق قوي من المراقبين قوامه 40 ألف مراقب النتائج الأولية.

وشهدت البلاد تنظيم مظاهرات في أنحاء مختلفة بالبلاد؛ احتجاجا على قرار المحكمة الدستورية واستغرق تشكيل حكومة جديدة عدة أشهر لأسباب منها خلافات بشأن تعيين رئيس الوزراء.