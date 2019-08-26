الإمارات تستنكر استهداف الحوثيين لـ"جازان" السعودية بالصواريخ

أعربت دولة الإمارات، الإثنين، عن استنكارها وإدانتها لمحاولات المليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة بـ6 صواريخ باليستية.

وجددت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين.

وأكدت وقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة الإرهاب.

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وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي على الدولة في اليمن، ويؤكد ضرورة استمرار التصدي له لضمان أمن واستقرار المنطقة.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، مساء الأحد، اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من محافظة صعدة، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة جازان بالسعودية.

وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

وخلال شهري يوليو/تموز الماضي وأغسطس/آب الجاري، اعترضت قوات التحالف ودمرت عددا من الطائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.