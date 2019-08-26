ترامب: مصر حققت تقدما كبيرا تحت قيادة السيسي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مصر حققت تقدما كبيرا تحت قيادة رئيسها عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ترامب بالسيسي، الإثنين، على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في فرنسا.



وهذه ليست المرة الأولى التي يشيد فيها الرئيس الأمريكي بنظيره المصري؛ ففي لقاء جمعهما بالبيت الأبيض أبريل/نيسان الماضي أشاد ترامب بـ"العمل العظيم" للسيسي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن الشعب الفلسطيني يريد إتمام اتفاق يضمن لهم دولة مستقلة".

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وذكر أنه قد يتم الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وعن الأزمة الإيرانية، أشار ترامب إلى أن بلاده لا تريد تغيير النظام في طهران، موضحا أنها تعاني من ضغط اقتصادي كبير.

وأضاف: "من المبكر جدا أن أتخذ قرارا بمقابلة وزير الخارجية الإيراني الآن".

ونوه بأن الولايات المتحدة ستعود إلى طاولة المفاوضات مع الصين، مضيفاً: "إذا لم اتخذ إجراءات بشأن بكين لكان الاقتصاد الأمريكي منهارا الآن".

ولفت الرئيس ترامب إلى أنه واثق بأن رئيس الوزراء الياباني سيكمل إجراءات عقد اتفاقية التجارة مع بلاده.