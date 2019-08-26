إسرائيل تقلص وقود كهرباء غزة عقابا على إطلاق الصواريخ

قررت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، تقليص كمية الوقود إلى محطة توليد الكهرباء بغزة؛ جراء إطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه أراضيها.

وقال منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كميل أبو ركن، في بيان: "في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية تقرر تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم اعتبارا من صباح اليوم حتى إشعار آخر".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء أمس، أنه رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية وقامت منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ باعتراض 2 منها.

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وإثر ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، إنه نفذ غارات على أهداف فلسطينية في قطاع غزة.

ويؤثر هذا القرار على مليوني فلسطيني يقيمون في قطاع غزة خاصة في ظل أجواء الطقس الحارقة التي تتعرض لها المنطقة.

ويعاني قطاع غزة نقص الكهرباء التي تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث توجد في القطاع محطة وحيدة.

وتضطر حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 لاستيراد الوقود من إسرائيل بواسطة السلطة الفلسطينية، وبين الحين والآخر يحدث انقطاع في هذه الإمدادات.