الان تتابع ترامب: خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بياريتس – وكالات – الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي كلمة للصحفيين، على هامش لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال ترامب إن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن، وأعرب عن اعتقاده بأن “الفلسطينيين سيرغبون في عودة التمويل الأمريكي وإبرام اتفاق سلام”.

وكان ترامب قد التقى الرئيس المصري في لقاء أعرب فيه السيسي عن خالص سعادته وشكره بلقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

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وقال السيسي، خلال اللقاء الذي عقد على هامش قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا: “إن التفاهم والتقدير والاحترام المتبادل بين مصر وأمريكا أكثر من عظيم”، مضيفا أن العلاقات بين البلدين مستمرة قبل الحملة وبعد انتهاء الحملة”، في إشارة إلى حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتابع السيسي: “نحن قدمنا لكم التهنئة مبكرا سابقا.. وسوف نقدم التهاني المبكرة مرة أخرى”، مؤكدا على مواصلة التعاون والتفاهم بين البلدين وخالص الشكر والتقدير.

من جانبه أكد الرئيس الأمريكي أن مصر حققت تقدما كبيرا جدا تحت زعامة الرئيس السيسي، معربا عن خالص التقدير والتهاني على تلك الإنجازات والتقدم الكبير في كافة الأصعدة.

وقال الرئيس ترامب: “سوف نتحدث اليوم عن التجارة وعن القوات المسلحة وبعض الأشياء التي تحدث في الشرق الأوسط، وسوف نتحدث عن الصين.. عن رغبة الصين في إجراء صفقة معنا، حيث إن الصينيين يريدون العودة إلى طاولة المفاوضات”، موضحا أنه ستتم مناقشة موضوع الصين لاحقا وسنتناقش مع الصين وسيكون هناك مؤتمر صحفي.

وتطرق ترامب إلى الأزمة الإيرانية، وقال إنه لم يتفاجأ من زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أمس لفرنسا، وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بها مسبقا، إلا أنه رفض الإجابة بصورة واضحة عما إذا كان جرى عقد لقاءات بين ظريف ومسؤولين أمريكيين على هامش الزيارة.