الان تتابع ترامب: إيران تحت ضغوط مالية هائلة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بياريتس - وكالات - الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه قد يتم الإعلان عن خطة السلام قبل الانتخابات الإسرائيلية، معتقدًا أن الفلسطينيين سيرغبون في عودة التمويل الأمريكي وإبرام اتفاق.
وجاءت تصريحات ترامب خلال قمة دول مجموعة السبع، المنعقدة في بياريتس جنوب غرب فرنسا.
وهيمنت على القمة زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المفاجئة، والمخاوف الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن حرائق الأمازون.
وأضاف ترامب: سنجري محادثات بشأن الصواريخ الباليستية ومن أجل الاتفاق مع إيران، نريد إيران قوية ولا نسعى لتغيير النظام، مشيرًا إلى أن إيران تحت ضغوط مالية هائلة.
وعن الخلافات التجارية مع الصين، قال ترامب إن مكتبه سيصدر بيانا حول هذا الموضوع، وإن مفاوضين أمريكيين وصينيين أجروا محادثات أمس، وأعربوا عن رغبتهم في استئناف المحادثات.
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