جمهوري سابق يعلن ترشحه لمنافسة ترامب على الرئاسة

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الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلن الأحد، عضو سابق في مجلس النواب الأمريكي عن خوض الانتخابات التمهيدية ضد الرئيس دونالد ترامب لخوض انتخابات الرئاسة، قائلاً إن الناخبين الجمهوريين في حاجة إلى بديل.
وأعلن جو وولش، وهو مقدم برامج حوارية إذاعية، عن نيته عبر شبكة "أيه بي سي نيوز".
وقال وولش، "أعتزم المنافسة على الرئاسة...سأنافس لأن ترامب غير كفء. والبعض يحتاج إلى دفعة وهناك حاجة لوجود بديل. البلاد مريضة بالحالة المزاجية ونوبات الغضب لهذا الراجل. إنه طفل".
يُذكر أن وولش امتطى موجة انشقاق الناخبين في انتخابات الكونغرس في 2010، مؤيداً لحركة حزب الشاب التي هزت الحزب الجمهوري بمطالب بخفض الضرائب، وتقليص الإنفاق الحكومي. ومثل لفترة واحدة مقاطعة في ولاية إيلينوي.
يواجه وولش صعوبة كبرى في مواجهة رئيس يتمتع بدرجة عالية من التأييد داخل الحزب الجمهوري.
ولكنه قال إنه يشعر أنه مضطر لخوض الانتخابات بشكل جزئي لأنه "ساعد في صناعة ترامب".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.