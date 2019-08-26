- 1/2
- 2/2
Advertisements
الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
وكالات_الخليج 365
أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن ثلاثة انفجارات هزت البقاع الأوسط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، تبين أنها ناجمة عن غارات إسرائيلية.
وذكرت أن "ثلاث غارات معادية استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسايا، غرب زحلة، حيث مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بقيادة أحمد جبريل".
وأضافت أن "عناصر الموقع ردوا بوابل من الرصاص المضاد للطيران".
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الغارات تسببت في خسائر.
يأتي هذا غداة إعلان إسرائيل أنها قصفت أهدافاً في سوريا لإحباط هجوم بطائرات إيرانية مسيرة.
كما يأتي بعد سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية وانفجار أخرى في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت متسببة بأضرار مادية في مبنى يحتوي على مكتب العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله".
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يؤكد استهداف إسرائيل لمواقع فلسطينية في البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.