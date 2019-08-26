الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية إزاء الهجمات الإرهابية على جازان

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الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها لمحاولات الميليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة بـ6 صواريخ باليستية.
وجددت دولة الإمارات في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الإثنين، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة الإرهاب.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الإنقلاب الحوثي على الدولة في اليمن، ويؤكد ضرورة استمرار التصدي له لضمان أمن واستقرار المنطقة.
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