أبو الغيط يدين الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية

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الإثنين 26 أغسطس 2019

أبو الغيط

اتصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، هاتفياً برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وشدد له في المكالمة على رفض وإدانة الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، وعلى تضامن الجامعة الكامل مع لبنان في هذا الظرف الدقيق واستعداها للاضطلاع بدورها في صيانة الأمن، والاستقرار، والسلم الأهلي في لبنان.



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وقال مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية إن الجامعة تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة في لبنان، وتدين بشدة الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، وآخرها مساء أمس والذي أسفر عن سقوط طائرتي استطلاع اسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية ببيروت، في انتهاك سافر لقرار مجلس الأمن 1701.

واضاف المصدر أن جامعة الدول العربية تأمل أن تلتزم كل الأطراف المعنية بمنع التصعيد، وضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق إلى منعطف خطير، يهدد أمن واستقرار لبنان، والمنطقة.