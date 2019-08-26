بومبيو يدعو الحريري لتجنب التصعيد بعد سقوط طائرتين إسرائيلييتن في بيروت

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على ضرورة تجنب أي تصعيد إثر تطورات الساعات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.



وأكد بومبيو، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري، "خلال الاتصال ضرورة تجنب أي تصعيد، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور".

من جانبه شدد الحريري "على التزام لبنان بموجبات القرارات الدولية لا سيما القرار 1701"، منبهاً إلى "مخاطر استمرار الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار، وللسيادة اللبنانية، ووجوب العمل على وقف هذه الخروقات".

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وأعرب الحريري عن شكره لبومبيو على اتصاله، مؤكداً "بذل كل الجهود من الجانب اللبناني لضبط النفس، والعمل على تخفيف حدة التوتر".

يذكر أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين مسيرتين خرقتا الأجواء اللبنانية فجر اليوم الأحد، فوق منطقة معوض، حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسقطت الأولى، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة في أضرار بمبنى مكتب العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله".

من جهته اعتبر الرئيس العماد ميشال عون الأحد، أن الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لبيروت "عدوان سافر على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وفصل جديد من فصول الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، ودليل إضافي على نوايا إسرائيل العدوانية، واستهدافها للاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة".

ووصف رئيس الوزراء سعد الحريري سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بـ "اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701".