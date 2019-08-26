الجيش الليبي يتقدم في غريان

Advertisements

الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قالت مصادر ليبية، إن الجيش الليبي تمكن الأحد، من السيطرة على بوابة غوط الريح على مشارف مدينة غريان، بعد عملية عسكرية مُحكمة قامت بها الوحدات العسكرية مدعومة بغطاء جوي لسلاح الجو الليبي.



وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، في تصريح صحافي، تفاصيل عمليات تقدم الجيش الليبي إلى مدينة غريان، مبيناً أن العمليات تمت بغطاء جوي استهدف مواقع الميليشيات المسلحة في المنطقة، ثم تقدمت القوات البرية لإتمام السيطرة عليها، وعلى بوابة القضامة بالمدخل الجنوبي لمدينة غريان، وفق "بوابة أفريقيا" الإخبارية الأحد.

Advertisements

وقال المحجوب، إن "في منطقة غوط الريح تمركزات عديدة للميليشيات، أغلبهم من مرتزقة مجلس شورى بنغازي المصنفة إرهابية، إضافةً لبعض ميليشيات الزاوية، وجاري القضاء عليهم، وجميع الميليشيات المسلحة الآن في انهيار تام"، مؤكداً أن قوات الجيش الليبي مستمرة في أداء واجبها حسب تكتيك غرفة العمليات التابعة للقيادة العامة للجيش وما يصدر إليها من تعليمات.

الجدير بالذكر، أن الجيش الليبي سيطر في الأيام الماضية على منقطتي وادي مرسيط والقريات، جنوب غريان.

ويقود الجيش الليبي، عملية عسكرية لاستعادة مدينة غريان، جنوب غرب طرابلس، التي تعتبر من أهم المدن الاستراتيجية غرب ليبيا، لما تمثله من نقطة تواصل بين الغرب والجنوب الليبي.