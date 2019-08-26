قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن "جماعة الإخوان الإرهابية تخوض معركة ضد الشعوب العربية لتنفيذ أجندتها التخريبية".



وأضاف المحجوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "المتوسط" الليبية، الأحد، أن "جماعة الإخوان الإرهابية خسرت معركتها في مصر، والسودان، وليبيا"، مشيراً إلى أن "الجيش قرر القضاء على جماعة الإخوان في ليبيا مهما تلقت من دعم خارجي".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالجيش الليبي: "الإخوان" خسروا معركتهم في مصر وليبيا والسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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