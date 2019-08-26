شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يسقط طائرة حوثية والإمارات تدين استهداف جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عواصم) صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الاثنين) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران (من محافظة الجوف اليمنية) باتجاه المملكة. وأكد العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل - بفضل الله -،وأن التحالف يقوم بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها بكل صرامة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. من جهتها أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها وإدانتها لمحاولات الميليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الاثنين) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران (من محافظة الجوف اليمنية) باتجاه المملكة. وأكد العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل - بفضل الله -،وأن التحالف يقوم بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها بكل صرامة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. من جهتها أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها وإدانتها لمحاولات الميليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية بـ 6 صواريخ باليستية. وجددت دولة الإمارات - في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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