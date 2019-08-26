شكرا لقرائتكم خبر عن نقل العاصمة الإندونيسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جاكرتا) أعلن رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو اليوم (الاثنين) أن العاصمة ستُنقل إلى منطقة تشكل جزءاً من منطقتي بيناجام باسير الشمالية، وكوتاي كارتانيجارا في مقاطعة كاليمانتان الشرقية على جزيرة بورنيو. وقال ويدودو إن نقل العاصمة من جاكرتا سيتكلف 466 تريليون روبية (32.79 مليار دولار)، وستمول الدولة 19 في المئة من المبلغ بينما سيأتي الباقي من شراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الخاص.

أعلن رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو اليوم (الاثنين) أن العاصمة ستُنقل إلى منطقة تشكل جزءاً من منطقتي بيناجام باسير الشمالية، وكوتاي كارتانيجارا في مقاطعة كاليمانتان الشرقية على جزيرة بورنيو. وقال ويدودو إن نقل العاصمة من جاكرتا سيتكلف 466 تريليون روبية (32.79 مليار دولار)، وستمول الدولة 19 في المئة من المبلغ بينما سيأتي الباقي من شراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الخاص.

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