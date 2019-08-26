السيسي يلتقي ترامب على هامش قمة مجموعة السبع

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال اللقاء، إنَّ مصر حقت تقدمًا كبيرًا تحت زعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع فريق ممتاز يعمل معه، متابعًا: "أود أن أهنئكم على ذلك كثيرًا".

ورد السيسي، على إشادة ترامب قائلًا: "فخامة الرئيس، أنا بشكرك وسعيد جدًا وبتشرف بهذا اللقاء، والتفاهم والاحترام والتقدير المتبادل بيننا أكثر من عظيم"، مؤكّدًا: "أُكن لفخامة الرئيس كل الاحترام والتقدير".

وشارك الرئيس السيسي، في جلسة تعزيز الشراكة مع أفريقيا في مدينة بياريتز الفرنسية بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي فضلا عن مشاركة رئيس رواندا "بول كاجامي"، ورئيس السنغال "ماكي سال"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، ورئيس بوركينا فاسو "روك كابوري"، إضافة إلى رئيس المفوضية الأفريقية "موسى فقيه" فضلا عن قادة مجموعة الدول السبع.

وألقى الرئيس السيسي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، باعتبار الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، تناولت عرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.