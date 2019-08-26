اشار النائب اللواء ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى ان "الأمين العام ل​حزب الله​ تحدث عن أمن وإنماء ​البقاع​ وتوجه لمسؤولي الأمن: إحفظوا أمن الناس أو إستقيلوا، وتوجه لمسؤولي ​الدولة​ وطالب برفع الحرمان وتحسين الخدمات وانشاء مجلس إنماء البقاع وعكار". وراى السيد أن "صرخة نصرالله ليست الأولى لكن ربما تكون الصرخة الأخيرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: صرخة نصرالله عن أمن وإنماء البقاع ليست الأولى ولكن ربما تكون الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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