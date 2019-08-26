طوني فرنجيه: لبنان العربي والمنفتح على محيطه لا بد أن ينتصر

اعتبر النائب طوني فرنجيه في كلمة له خلال مشاركته مع شباب "المرده" في مخيمهم السنوي في إهدن، ان ​وزارة البيئة​ لم تجب بالمستندات والدراسات الجدية حول الوضع البيئي للمطامر المقترحة"،، مشيرا الى أن "في حال كان المقصود خلق فتنة طائفية بين أهالي المنطقة الواحدة فنؤكد لهم أننا عصيون على الفتن وتاريخنا يشهد على ذلك".

وشدد فرنجيه على "إيمان المرده بأن ​الدولة​ بمؤسساتها هي الضمانة الوحيدة لمستقبلنا"، مشيراً إلى أن "مشاريع التقسيم فشلت في كل المنطقة منطق ​العروبة​ والعيش المشترك على يد ​المقاومة​ والعروبة"، واكداً أن "مسؤوليتنا تكمن في عدم المراهنة على مشاريع فاشلة ف​لبنان​ العربي والمنفتح على محيطه لا بد أن ينتصر على كل ما يحاك له وللمنطقة ككل".

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