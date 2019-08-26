العقيد مسلم: معظم حوادث السير في لبنان نتيجة التكلم عبر الهاتف

لفت رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، الى "ان في العالم هناك ارتفاع لحوادث السير بسبب مشكلة لم يتم حلها بعد وهي التكلم عبر الهاتف الجوال، اثناء القيادة،" كاشفا ان "هذا هو السبب الأساسي لمعظم حوادث السير في لبنان".
وكشف مسلم في حديث تلفزيوني، "ان اليوم بات تبليغ المخالفات اسرع من قبل ونعمل على تطبيق في قوى الامن سيرّع ارسال الرسالة النصية بالمخالفة خلال دقائق،" مشيرا الى ان "تسجل احصاءات مخالفة قانون السير الف مخالفة يوميا،" واوضح ان سوء الطرقات لا تتحمل مسؤوليتها قوى الامن الداخلي بل هي من صلاحية وزارة الاشغال ومجلس الانماء والاعمار، ونحن فقط نبلغ عن وجود مشكلة بالطريق ليس اكثر، ونرسل الاف الرسائل في هذا الخصوص للوزارة المعنية".
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