طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ على الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر، يتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.