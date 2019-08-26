باسيل أعلن ترشحه لرئاسة "الوطني الحر": اطلب ثقتكم من جديد ولكم الخيار

لفت رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "على مدى أربع سنوات عمّرنا بمؤسّسة التيار وعمّرنا الثقة بيننا، عملنا سويا، ومعا جعلنا التيار أقوى".

وأعلن باسيل أنه سيترشح لرئاسة التيار "واطلب ثقتكم من جديد ولكم الخيار لنكمل مشوار العمار ونكمّل معا بالتيار القوي من أجل ​لبنان القوي​".