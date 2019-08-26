لفت رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "على مدى أربع سنوات عمّرنا بمؤسّسة التيار وعمّرنا الثقة بيننا، عملنا سويا، ومعا جعلنا التيار أقوى".
وأعلن باسيل أنه سيترشح لرئاسة التيار "واطلب ثقتكم من جديد ولكم الخيار لنكمل مشوار العمار ونكمّل معا بالتيار القوي من أجل لبنان القوي".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل أعلن ترشحه لرئاسة "الوطني الحر": اطلب ثقتكم من جديد ولكم الخيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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