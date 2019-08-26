اختتام قمة الدول السبع في بياريتس تصدرت محادثاتها إيران والحرب التجارية

تختتم دول ​مجموعة السبع​ اليوم في بياريتس، قمة هيمنت عليها زيارة وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​ المفاجئة والمخاوف الناجمة عن الحرب التجارية بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، مشيرة الى ان القمة لم تحقق حتى الآن نتيجة على صعيد مكافحة النيران المشتعلة في غابة ​الأمازون​ البرازيلية.

ويعيش منتجع بياريتس في جنوب غرب فرنسا آخر ساعاته في ظل التدابير الأمنية المشددة المتخذة بمناسبة قمة مجموعة السبع التي تختتم في منتصف بعد الظهر بسلسلة مؤتمرات صحافية يعقدها القادة المجتمعون منذ السبت.

وقد يعقد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الذي استضاف القمة مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، وفق ما كشفت وكالة الصحافة الفرنسية.

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