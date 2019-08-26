ترامب: لا نرغب في تغيير النظام في إيران وعليهم التخلي عن المشاريع النووية والصاروخية

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​اميركا​ لا ترغب في تغيير النظام في ​إيران​ وعليهم التخلي عن المشاريع النووية والصاروخية"، مشيرا الى ان "الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق ​باراك أوباما​ مع إيران انتهى". وكشف ترامب أن "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أبلغني بزيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى قمة مجموعة السبع وطلب موافقتي".

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