أمين عام حزب الله يتوعد بعد «هجوم الضاحية»: انتهى زمن بقاء إسرائيل آمنة بعد قصفها لبنان

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تعهد الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، بأنه انتهى الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان وتبقي آمنة، متوعدا بإسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تدخل بلاده.

وقال نصر الله، في كلمة يلقيها اليوم الأحد، إن حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت، ليلة السبت إلى الأحد، هجوم وأول عدوان من نوعه على لبنان منذ 2006، معتبرا أن «المستجد الإسرائيلي خطير جدا جدا».

وأعلن «حزب الله» اللبناني، صباح الأحد، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها.

ودان كل من الحريري والرئيس اللبناني، ميشال عون، هذا «الاعتداء الإسرائيلي»، فيما أصدرت وزارة الخارجية بيانا طلبت خلاله من المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا «الخرق الخطير للسيادة اللبنانية».

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مقدم من DW

وقبل ساعات من ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي ضربة إلى أهداف في قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق، قال إنها إيرانية، مشيرا إلى أن العملية أحبطت هجوما ضد إسرائيل من قبل «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني و«مليشيات شيعية» انطلاقا من المنطقة.

من جانبه، ذكر الجيش السوري أن دفاعاته الجوية تصدت للهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط دمشق، قائلا إنها أسقطت «معظم الصواريخ المعادية».