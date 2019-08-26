أعلن عضو سابق في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، عن عزمه خوض الانتخابات التمهيدية ضد الرئيس دونالد ترامب لخوض انتخابات الرئاسة.
وعن سبب إقدامه على خوض الانتخابات ضد ترامب، قال إن الناخبين الجمهوريين في حاجة إلى بديل.
وكشف جو وولش -وهو مقدم برامج حوارية إذاعية- عن نيته عبر شبكة «إيه بي سي نيوز».
وقال وولش: «أعتزم المنافسة على الرئاسة.. سأنافس لأن ترامب غير كفء. والبعض يحتاج إلى دفعة، وهناك حاجة إلى بديل. البلاد مريضة بالحالة المزاجية ونوبات الغضب من هذا الراجل.. إنه طفل».
وكان وولش قد امتطى موجة انشقاق الناخبين في انتخابات الكونجرس عام 2010، كمؤيد لحركة حزب الشاب التي أحدثت هزة للحزب الجمهوري بمطالب بخفض الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي، ومثل لفترة واحدة مقاطعة في ولاية إيلينوي.
ويواجه وولش صعوبة كبيرة في مواجهة رئيس حالي يتمتع بدرجة عالية من التأييد داخل الحزب الجمهوري.
لكنه قال إنه يشعر بأنه مضطر إلى خوض الانتخابات بشكل جزئي؛ لأنه ساعد في صناعة ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر مقدم برامج إذاعية يتجه إلى مزاحمة ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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