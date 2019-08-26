دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مقدم برامج إذاعية يتجه إلى مزاحمة ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة

أعلن عضو سابق في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، عن عزمه خوض الانتخابات التمهيدية ضد الرئيس دونالد ترامب لخوض انتخابات الرئاسة.

وعن سبب إقدامه على خوض الانتخابات ضد ترامب، قال إن الناخبين الجمهوريين في حاجة إلى بديل.

وكشف جو وولش -وهو مقدم برامج حوارية إذاعية- عن نيته عبر شبكة «إيه بي سي نيوز».

وقال وولش: «أعتزم المنافسة على الرئاسة.. سأنافس لأن ترامب غير كفء. والبعض يحتاج إلى دفعة، وهناك حاجة إلى بديل. البلاد مريضة بالحالة المزاجية ونوبات الغضب من هذا الراجل.. إنه طفل».

Advertisements

وكان وولش قد امتطى موجة انشقاق الناخبين في انتخابات الكونجرس عام 2010، كمؤيد لحركة حزب الشاب التي أحدثت هزة للحزب الجمهوري بمطالب بخفض الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي، ومثل لفترة واحدة مقاطعة في ولاية إيلينوي.

ويواجه وولش صعوبة كبيرة في مواجهة رئيس حالي يتمتع بدرجة عالية من التأييد داخل الحزب الجمهوري.

لكنه قال إنه يشعر بأنه مضطر إلى خوض الانتخابات بشكل جزئي؛ لأنه ساعد في صناعة ترامب.