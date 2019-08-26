شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف كيف ساهم قطاع الاتصالات فى النمو الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات دوراً حيوياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد لمٌا توفره من وسائل المعرفة والمعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والإجتماعية، ولتنشيط الاستثمار في كافة المجالات الواعدة.

ويرصد تقرير حكومي مقدم إلي لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي، إحصائيات تسجيل تنامي مساهمة قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الإقتصادي علي مدار السنوات الماضية، والتي من المستهدف أن تسجل 6.96% العام الجاري 2019/2020.

- مستهدف أن تسجل نسبة مساهمات قطاع الإتصالات في النمو الاقتصادي خلال العام الجارى 2019/2020، 6.96 %.

- قدرت نسبة مساهمات القطاع في النمو الاقتصادي عام 2018/ 2019 (7.5%).

- بلغت نسبة مساهمات القطاع عام 2017/2018 ( 5.7%).

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- بلغت نسبة مساهمات القطاع عام 2017/2016 (3.6%).

- بلغت نسبة مساهمات القطاع عام 2015/2016 (3.3%).

- بلغت نسبة مساهمات القطاع عام 2015/2014 (3.1%).

- بلغت نسبة مساهمات القطاع عام 2013/2014 (3%).