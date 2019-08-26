شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وقائع كشفت محاولات مذيعو الإخوان التهرب من فضائح السطو والسرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يسعى مذيعو الإخوان للهروب من إثارة أى قضايا متعلقة بفضائح السرقات التى تقوم بها قنوات الجماعة ، إما من خلال أن هذه القضايا لا تخص قواعد الإخوان ليسألوا عنها أو التبرير للمتصلين ، بأن ما يثار من قضايا الخلافات الداخلية وسرقة أموال التمويلات مجرد " كلام جرائد " رغم الاعترافات التى أدلى بها عدد العاملين فى هذه القنوات ، ويستعرض ”الخليج 365”، أبرز وقائع تهرب مذيعو الإخوان من فضائح قنواتهم.

فيروز حليم ترد على أحد المتصلين بشأن أزمات السرقة داخل الإخوان وتزعم "كلام جرائد"

معتز مطر يصف العاملين المطرودين من قناة الشرق بالعملاء

عصام تليمة يرد على سؤال قواعد الإخوان حول أموال قنوات الجماعة "أنتوا مالكم"